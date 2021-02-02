Yumurta üreticileri kafes sistemine yönelmeye başladı

Yumurta tavukçuluğu yapan üreteciler artan yem maliyetlerini yem tüketimlerini azaltmak ve randımanı arttırmak için kafes yumurtacılığına yönelmeye başladı.

Bursa ve ilçelerinin yanı sıra Yenişehir’deki yumurta üreticileri de kafes sistemine geçmeye başladı.Kafes imalatçısı ve üretici Mehmet Özdemir, “Son günlerde yumurta tavuğu üreticilerimiz randımanlarını artırmak için kafes sistemlerine dönmeye başladı. Bununda birçok nedeni bulunuyor. Kafes sisteminde bakılan tavuklarda randıman şartların sağlandığı takdirde gezen tavuğa göre %25 oranında artarken maliyetler düşüyor üretici daha fazla kazanıyor. Aynı zamanda tavukların hastalıklardan korunması daha koyla oluyor. Gezen bir tavuk günde ortalama 120 grama yakın yem yerken kafes sisteminde bu rakam 100 gramlara düşüyor. Gezen tavuk yemlikten yediği yemde de israf oluyor. Çünkü yemlerin dökülme oranı yüksek oluyor. Bu israf kafes sistemi ile ortadan kalkıyor. Şu anda birçok vilayette üretici artık kafes sistemine geçmeye başladı” diye konuştu.

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