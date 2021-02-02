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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DHA

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. 
Olay saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.  Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Lütfü (27) yönetimindeki 34 BE 121 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip aracını park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada otomobil alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-02 20:08:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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