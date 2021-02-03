İznik'te can dostlarına yatırım devam ediyor

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sokak hayvanları için içerisinde ameliyathanesi olan son sistem barınak yapıldığını bildirdi. Usta, ayrıca sokak hayvanları için hizmet aracı satın aldıklarını ifade etti.

UNESCO’ya aday İznik’te sokak hayvanları da unutulmuyor. Bünyesinde ameliyathanesi olan son sistem barınağın inşaatına başlandı. Barınak bir ay zarfında hizmete başlayacak. Ayrıca İznik Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik araç satın alarak takdir topladı.

Hayvan dostu bir belediye olmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik bir marka kenttir. Dünya İznik’i tanıyor ve takip ediyor. Sokak hayvanlarını hiçbir zaman ihmâl etmiyoruz. Marka kente yakışır bir barınak inşa ediyoruz. Ayrıca sokaklara mama rafları koyuyoruz. Hizmet aracımızı aldık. Veterinerlik birimimiz var gücü ile çalışıyor” dedi.

Belediye Veterineri Mertkan Bahçekapılı, “Burada sokak hayvanlarının her türlü ameliyatı, bakımı ve kısırlaştırması yapılacaktır. Bir ay zarfında hizmete başlıyoruz” dedi.

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