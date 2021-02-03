Kestel’de hijyen ve fahiş fiyat denetimleri aralıksız sürüyor

Kestel Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlemler kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı ve huzuru için hijyen ile fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor.

Kestel Belediyesi, ilçenin her noktasında korona virüse karşı mücadele tedbirlerini sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı ve huzuru için, hijyen ile fahiş fiyat denetimlerine devam ediyor. Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pandeminin ülkemizde görüldüğü 2020 Mart tarihinden itibaren, bugüne geçen süre içerisinde, 1478 iş yerinde, 572 kez semt pazarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyonkasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tutuldu. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli idari yaptırım uyguladı. Ayrıca Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son 11 ay içerisinde vatandaşlardan gelen 635 farklı şikayete idari işlem uyguladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, hemşehrisinin sağlığı, huzuru ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına zabıta ekiplerinin denetimleri büyük titizlikle sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

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