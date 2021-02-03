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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve teknolojiyi bir araya getiren proje Türkiye’ye örnek olacak

İHA

Tarım ve teknolojiyi bir araya getiren proje Türkiye’ye örnek olacak

Karacabey Belediyesi, tarım üzerine hazırladığı yeni proje ile tarım ve hayvancılığa yıllarını vermiş tecrübeli isimleri, genç ve mesleğe yeni başlayan üreticilerle internet ortamında bir araya getirmeye hazırlanıyor.
Ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Karacabey’de, tarım ve hayvancılığa dair bilgi ve birikimlerin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir proje hayata geçiyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde ilçede zeytinciliğin de önemine vurgu yapan bir açıklama yapmıştı. O projenin detayları belli oldu.
Karacabey Belediyesi, tarım üzerine hazırladığı yeni proje ile tarım ve hayvancılığa yıllarını vermiş isimleri, genç ve mesleğe yeni başlayan üreticilerle internet ortamında bir araya getirecek.
Karacabey Belediyesi’nin resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere hazırlanan programın ilk çekimleri önceki gün tamamlandı.
Belediye Başkanı Ali Özkan, proje kapsamında Ziraî Danışman Mehmet İzbak ile bir araya geldi. Başkan Özkan, “Tarım ve teknolojiyi bir araya getirmek için önemli bir adım atıyoruz. Tarımda ve hayvancılıkta en önemli etken tecrübedir. Ve bizler de bu projemizle, sektörün tecrübeli isimlerini genç ve girişken üreticilerimizle buluşturacağız. Bu yayınların ilkini zeytincilik üzerine başlatıyoruz. Mehmet İzbak, ilçede yıllardır çiftçilerimize çeşitli konularda yardımcı olan bir isimdi. Şimdi bu tecrübesini, zeytincilik alanında bu işe meraklı, yeni başlayan ve sorusu olan diğer zeytin üreticileriyle paylaşacak” dedi.
Karacabey Belediyesi sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak olan programlar serisinin zeytincilik ile başladığını belirten Başkan Özkan, bunun arıcılık, hayvancılık, organik tarım gibi çeşitli konularda da yayınlaştırılarak devam ettirileceğini söyledi.
Ülkemize örnek olacak
Zeytincilik üzerine hazırlanan programın ilk çekimlerine başladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten İzbak ise, “Günümüz koşullarında zeytin üreticilerimize kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ekonomik maliyet ve doğru bilginin ulaştırılabilmesi için yola çıktık. Çağımız teknoloji çağı. Bu bilgi birikimimizi, Karacabey Belediye’miz aracılığıyla Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üreticilerle paylaşacağız. Hem ilçemiz hem de ülkemiz tarımı için hayırlı olsun” dedi.
Öte yandan, Karacabey Belediyesi tarafından hazırlanan mini stüdyoda ilk çekimleri tamamlanan programlar serisi, yakında Facebook ve Youtube üzerinden de üreticilerle paylaşılacak.

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