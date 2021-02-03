Alışveriş merkezine `Sıfır Atık´ belgesi verildi



BURSA, (DHA) Bursa´da bulunan Sur Yapı Marka AVM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan `Sıfır Atık´ belgesi aldı. Tekstilden gıdaya, elektronikten beyaz eşya ve mobilyaya kadar bünyesinde 250 mağaza bulunduran alışveriş merkezi insan ve çevre odaklı bir proje de hayata geçirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nca hazırlanan ve yürürlüğe giren `Sıfır Atık Yönetmeliği´ ülkede hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre-insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefliyor.Bursa´daki Sur Yapı Marka AVM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan `Sıfır Atık´ belgesini aldığını açıkladı. Tekstilden gıdaya, elektronikten beyaz eşya ve mobilyaya bünyesindeki 250 mağaza ile Bursalıların tüm temel ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edildiği belirten açıklamada, kurulduğu günden bu yana çevre ve insan sağlığını ön planda tutan uygulamaların hayata geçirildiği vurgulandı.HEDEF: İSRAFI ÖNLEMEK VE KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAKAlışveriş merkezi aynı zamanda `Sıfır Atık Yönetim Sistemi´ isimli bir projeye de imza attığını duyurdu. Çalışmayla israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, doğa ve insanın korunmasının amaçlandığı ifade edildi.AVM'de atığın oluşum nedenleri tespit edilerek bunun geri dönüşüme nasıl kazandırabileceği konusunda çalışmaların yapıldığı bildirildi.Tüm çalışanların da sürece dahil edildiği proje kapsamında, israfı azaltarak maliyetlerin azaltılması, çevrenin korunması, kurumun ulusal ve uluslararası platformlarda `çevreci´ sıfatına sahip olması, daha temiz ve yaşanabilir bir ortamda çalışmak ve buna bağlı performansların artırılmasının hedeflendiği vurgulandı. DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2021-02-03 11:48:04



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