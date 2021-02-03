Osmangazili kulaçtan altın madalya

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Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Batuhan Çetkin, Yıldızlar Uzun Kulvar Millî Takım Seçmeleri’nde altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Uzun Kulvar Millî Takım Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 86 kulübün boy gösterdiği müsabakaya Osmangazili Batuhan Çetkin damga vurdu. Genç sporcu, 200 metre sırt üstü yarışlarında rakipleri karşısında üstün performans sergiledi. Birincilik kürsüsüne çıkarak milli takıma seçilen Çetkin, gelecek turnuvalarda iddiasını koruyacağını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Batuhan ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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