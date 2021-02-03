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Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi

DHA

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücüye 5 bin 623 lira ceza kesildi


Semih ŞAHİN/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü halde otomobil kullanan Uğur K.'ye (40), 5 bin 623 lira ceza uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan Uğur K.'yi, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isteyince polisler sakinleştirdi . 
Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyolu Caddesi´nde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polise ekipleri, 16 AFM 357 plakalı otomobili durdurdu. İzin belgesi olmadığı belirlenen sürücü  Uğur K.´nin yapılan alkol muayenesinde, 156 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL, alkollü araç kullandığı için de 2 bin 473 TL olmak üzere toplam 5 bin 623 TL ceza kesildi. Ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.
Uğur K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Alkollü sürücüyü polis ekipleri, sakinleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Uğur K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN
2021-02-03 12:39:33

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