Yıldırım Belediyesi geleceğin sosyologlarını sektöre hazırlıyor

Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal İnovasyon Merkezi (YILSİM) Hançerli Yaran Dayanışma Odası, sosyoloji bölümünde öğrenim gören gençlere verdiği online eğitim hizmetinin ardından Bursa’da ikamet eden öğrencilerin bir kısmına staj imkânı sağlıyor.

Birçok öğrencinin mezun olduktan sonra iş tecrübeleri bulunmadığı için nasıl ilerlemesi gerektiğini bilmediğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler de gençlerimizi destekleyerek, onları sektöre hazırlayacak projeler hazırlamaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda sosyoloji bölümünde okuyan öğrencilerimizi tecrübe kazanmaları için sahaya çıkarıyoruz. Maksadımız, her biri sosyolog adayı olan bu evlâtlarımıza meslektaşlarının sahada nasıl çalıştıklarını göstermek. İki tarafında göstermiş olduğu fedakarlığın evlatlarımızın geleceği için referans olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, salgın sürecinde saha tecrübesini öğrencilere online platformlar üzerinden aktarmaya devam ettiklerini belirterek, “Bursa Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi gibi eğitim kurumlarından yüzlerce öğrenciye süreç içerisinde eğitimler verdik. Almış olduğu eğitim sonrasında farklı şehirlerde bu çalışmaları devam ettiren öğrencilerimiz de oldu. Yıldırım Belediyesi olarak bizler ne yapabiliriz sorusu üzerinden yola çıktık. Belediye bünyesinde ‘dul kadınlar, öksüz ve yetimler, mülteciler, bölgedeki roman vatandaşlar, tarım işçileri, kent sosyolojisi, bölgenin karakteristik özellikleri gibi konularda çalışmalar yapabilirsiniz’ diyerek onlara yol gösterdik ve sonrasında benzer çalışmaları kendilerinden talep ettik. Verdiğimiz eğitimlerin meyvelerini alıyoruz. Birlikte güzel işlere imza atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim sonrasında Bursa’da ikamet eden 14 gönüllü üniversite öğrencisi ile birlikte sahaya indiklerini vurgulayan Sosyolog Hüseyin Pehlivan, “Gençlerimiz ile birlikte bir ekip oluşturduk ve adını da Yaran Gönüllü Gençlik Topluluğu koyduk. Bu arkadaşlarla birlikte vatandaşlarla yapılan hizmetler hakkında görüşme yapıyor, kent sosyolojisi hakkında bilgi alıyoruz” diye konuştu.

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