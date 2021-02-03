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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orta Mahalle gönüllere dokunuyor

İHA

Orta Mahalle gönüllere dokunuyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Orta Mahalle Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği, yürüttüğü birçok yardım faaliyetiyle yüzlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.
Birkaç yıl önce sosyal medya üzerinden bir araya gelen Orta Mahalleliler, geçen yıl ekim ayında Cemil Tosun başkanlığında Orta Mahalle Sedde Geçidi’nde kurdukları resmî dernekle faaliyetlerine başladı. 3 ay gibi kısa bir süre de 190 aileye elini uzatarak ihtiyaçlarını karşılayan ve mahalle kültütünü yaşatan derneğe, Fransa, İngiltere, İsveç ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Orta Mahalleli gurbetçilerde büyük destek verdi.
Dernek idaresi, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasî parti ve STK’ları da ziyaret ederek derneğin faaliyetleri hakkıında yetkililere bilgiler verdi.
Orta Mahalle Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği Sosyal İletişim ve Yardımlaşma Başkanı Ufuk Ay, derneğin gönüllülük esaslı hizmet verdiğini söylerken, pandemi döneminde hız kesmeyen ve çığ gibi büyüyen yardım faaliyetlerine destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.
Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında hassas davrandıklarını belirten Ay, derneğin bir köprü olduğunu ifade ederek, “3 ay gibi bir sürede hayırseverlerimizin büyük desteğini gördük. Bu süreçte 60 aileye karlı havada evlerine ekmek götürüldü, 30 aileye aylık kuru erzak yardımı yapıldı, 25 aileye de haftalık sebze ve meyve paketleri gönderildi.
Yine 20 aileye tahta parçası ve odun yardımı, 20 aileye kömür yardımı, 15 kişiye kıyafet, 10 kişiye de ayakkabı yardımı verildi. 5 ailenin elektrik borcunu ödedik. 2 asker kardeşimize yardım yapıldı. 2 ailenin evi restore edildi, 1 engelli kardeşlerimize de solunun cihazı ve medikal malzemeler temin edildi. Emniyet Müdürlüğümüzle görüşerek mahallemize 4 bekçinin görevlendirilmesi sağlandı. Muhtarımız ve esnaflarımız aracılığıyla tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine el birliği ile destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bize katkı veren yurt içi ve yurt dışında yaşayan hayırsever Orta Mahallelilere ve şeref başkanımız Erdinç Balkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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