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Çevikel: “İhracattaki yükseliş sürdürülebilir olmalı” “Tek haneli enflasyon olmalı”

İHA

Çevikel: “İhracattaki yükseliş sürdürülebilir olmalı” “Tek haneli enflasyon olmalı”

Ocak ayı ihracatında bütün zamanların en yüksek rakamının yakalanmasının ülke adına sevindirici olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Önemli olan, bu yükselişi sürdürebilir hâle getirmek. Bunun için inovasyon çok önemli" dedi. Çevikel, ocak ayı enflasyon rakamları değerlendirmesinde de ‘tek hane’ vurgusu yaptı.
Bütün zamanların en yüksek ihracatının gerçekleştiği Ocak ayı verilerini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolar tutarında gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanayicinin üretmekten ve ihracattan vazgeçmediğini her zeminde dile getirdiğini hatırlatan Başkan Çevikel, “Dünya, zor bir süreçten geçiyor. Bu zor süreçte ihracatta rekorlar kırmak, ayrı bir mutluluk. Geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor. Biz sanayici olarak elimizi her koşulda taşın altına koyduğumuzu gösteriyoruz” dedi.
Ayrı bir sevinç kaynağının ocak ayında Bursa'nın ihracatta ikinciliğini koruması olduğunu da ifade eden Nilüfer Çevikel, “Biz bölge olarak, ağırlıkla ihracata yönelik çalışıyoruz. Bu rakamlarda üyelerimizin de katkılarının olduğunu görmek gurur verici. Ben başta kendi üyelerimizi ve bütün sanayicilerimizi kutluyorum" diye konuştu.
İhracatta yakalanan çıkışın sürdürülebilir olmasının ülke adına en önemli adım olacağının da altını çizen DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Bunun için öncelikle katma değerli üretim için gaza basmamız gerekiyor. İnovatif, teknolojik ürünler sürdürebilirlik için adeta can suyumuz. Bunun yanında netleşmeye başlayan ekonomik ve hukuki reformların en kısa zamanda uygulanmaya başlaması gerekiyor. Sürdürülebilirlik için istikrarın yolunun açılması çok önemli” ifadelerini kullandı.
Başkan Çevikel, ocakta tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 14,97 artışla, kasım ve aralığın ardından yine beklenti üzerinde gelmesini ve üretici fiyat endeksinin de geçen ay yıllık yüzde 26,16 artış kaydetmesini de değerlendirdi. Dövize talepte rüzgârın tersine döndüğü bugünlerde ekonomik istikrarın sağlanması için reformların da başlaması gerektiğini kaydeden Çevikel, “Ekonomi yönetiminden Türk lirasının değerinin korumaya yönelik çalışmaların yanı sıra yüksek enflasyonla mücadele noktasında da sonuç odaklı adımlar atmasını talep ediyoruz. Tek haneli enflasyon ortamının sağlanması hâlinde bizler iş dünyası olarak ekonomideki rahatlama için yatırımlardaki hızlanma ile daha fazla katkı sunmaya hazırız” dedi.

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