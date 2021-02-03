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Osmangazi enerjisini verimli kullanıyor Osmangazi’de enerji yönetim birimi kuruldu

İHA

Osmangazi enerjisini verimli kullanıyor Osmangazi’de enerji yönetim birimi kuruldu

Osmangazi Belediyesi, enerji israfının önü geçip, enerji mâliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması için enerji yönetim birimini kurdu.
Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kamu binalarında enerji tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Genelge doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. 20202023 yılları arası tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan genelge doğrultusunda Osmangazi Belediyesi, Enerji Yönetim Birimi’ni kurdu. Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ile koordineli bir şekilde çalışacak olan Osmangazi Belediyesi Enerji Yönetim Birimi’nin çalışmaları ile enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, enerjinin günümüzde hayatımızı sürdürebilmemiz için çok önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, “İş yapabilmemiz, hizmet üretebilmemiz için enerjiye ihtiyacımız var. Enerji dünyamız için önemli olduğu kadar ülkemiz, şehrimiz ve belediyemiz için önemli bir konu. Dünyada enerji üretmek için kullandığımız fosil kaynaklı (petrol, doğalgaz, kömür) giderek tükenmekte ve bu yakıtlar ile ürettiğimiz enerji sonucu ortaya çıkan karbon, atmosferi etkilemekte ve önemli çevre sorunlarına yol açmakta. Ülkemiz enerji kaynakları açısından dışa bağımlı bir ülke tükettiğimiz enerjinin yüzde 70’ini dışarıdan (petrol, doğalgaz, elektrik olarak ) temin etmekteyiz ve enerji ihtiyacımız her geçen gün artmakta. Dışarıdan temin ettiğimiz bu enerji ekonomimiz için ciddi bir yük teşkil etmekte. Bizler belediye olarak bir kamu kurumuyuz hizmet üretmek için enerji kullanmak zorundayız. Hem kamu kurumu olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek hem de yayınlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca enerjiyi daha verimli kullanmamız lâzım. Aynı hizmeti daha kaliteli fakat daha az enerji kullanarak üretebiliriz” dedi.

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