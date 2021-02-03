Bursa'da 110 litre kaçak içki ele geçirildi

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Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 110 litre kaçak içki ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir kişinin ikametine baskın düzenleyen ekipler 110 litre kaçak içki, 13 adet boru aparat ve çok sayıda şişe ele geçirdi.

Şüpheli O.K.'ye cezai işlem uygulanırken ele geçirilenler imha edildi.

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