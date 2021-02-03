İnegölspor - Gümüşhanespor: 0-0

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Hasan Avcı(xx), Muratcan Ilgaz(xx), Egemen Savran(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (xx) Yunus Emre Duyan (xx), Seydi Kayasoy (xx), Gökhan Kurumuş (xx), Samet Günhan (xx) (Dk 73 Selimcan Temel x), Metin Yüksel (xx), Abdulkadir Kuzey (xx), Mehmet Özdıraz (xx) (Dk 73 Erdi Can Şehit x), Erdem Seçgin (xx), Oğuz Çetinkaya (xx), Ali Aydemir (xx) (Dk 63 Ahmet Hakan Şahin (x) (Dk 69 Emir Özsoy x)

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer (xx) Muharrem Efe (xx), Sercan Kaya (xx), Hasan Kaşıkara (xx) (Dk 75 Erdinç Mergen x), Tekin Adar (xx) (Dk 75 Oğuz Eken x), Musa Sinan Yılmazer (xx), Bahadır Abdulkadir Yağız (xx) (Dk 61 Tuğay Adamcıl x), Raif Gündoğdu (xx), Berkan Yıldırım (x) (Dk 39 Yunus Şimşek x), Ömer Alp Kulga (xx), Osman Torun (xx)

SARI KARTLAR: Oğuz Çetinkaya (İnegölspor) Bahadır Abdulkadir Yağız, Muharrem Efe, Musa Sinan Yılmazer, Oğuz Eken, Raif Gündoğdu, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı.

5´inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Erdem´in sert vuruşunu kaleci son anda engelledi.

48´inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ali´nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

54´üncü dakikada köşe atışında topu başına geçen Erdem´in ortasına yükselen Abdulkadir´in kafa vuruşunda top kaleciden döndü.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-03 15:19:39



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