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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ödülünü Başkan Turgay Erdem’den aldı

İHA

Ödülünü Başkan Turgay Erdem’den aldı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği yarışmada “Uzun Düz Çizgiler” adlı eseriyle birinciliğe lâyık görülen Vildan Külahlı Tanış, ödülünü Başkan Turgay Erdem’den aldı.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 2020 yılının yazarı seçilen Fakir Baykurt adına düzenlediği Öykü Ödülü Yarışması’nda birinciliğe lâyık görülen eserin sahibi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya geldi. 245 kişinin toplam 490 eserle katıldığı yarışmada, Ayşe Sarısayın, Feyza Hepçilingirler, Kemal Varol, Nahit Kayabaşı ve Şafak Baba Pala’dan oluşan seçici kurul, “Uzun Düz Çizgiler” isimli öyküyü, birinciliğe değer gördü. Eserin sahibi Vildan Külahlı Tanış ödülünü, Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’den aldı.
Tanış’ı başarısından ve yarışmaya olan katkısından dolayı tebrik eden Erdem, çalışmalarında da başarılar diledi. Yarışma için Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne teşekkür eden Vildan Külahlı Tanış da, Öykü Ödülü’nün kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.
“Öykü Ödülü” yarışmasında, Ayla Burçin Kahraman’ın “Köse”, Saliha Ferşadoğlu İlhan’ın “Sokak Beni Deliliğe Çağırıyor”, Aslı Ilgın Uyurkulak’ın “ Leydi Göl”, Aysun Ündal’ın “Nöbet”, Meral Adalı’nın “Kadın Tuzluğu”, Serkan Gülpınar’ın “Mızrap”, Onur Akbaba’nın “İmece Sessizliği” ve Sevim Çiçek’in “Civan Buradadır Nasıl Geleyim” isimli eserlerini mansiyona değer görülmüştü.
Ayrıca ödüle başvuran Gencay Çubuk’un “Toy Tozu”, Hale Çelik’in “Sus”, Asuman Ali’nin “Donmuş Sesler”, Meryem Şahin’in “Bekleyiş”, Ceren Sağdıç Özhan’ın “Bilindik Hikâye”, Pelin Ergül’ün “Asma Ağladı”, Duygu Harmancık Karagülle’nin “Hayriye”, Sevil Günay Varol’un “Maşenka”, Deniz Çağlar’ın “Hamama Yılan Girmiş”, Ufuk Nergiz’in “Sandık”, Şeyma Yol Kara’nın “Beklenmeyen Bir Anın Hızla gelişi”, Hakan Karakoca’nın “ Bay Pino Yaşamalı” ve Üzeyir Karahasanoğlu’nun “Bavul” isimli çalışmaları da, Nilüfer Belediyesi tarafından yayımlanacak.

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