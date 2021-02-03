Sertaslan kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Büyükşehir Kanunu ile mahalle statüsüne dönüşen köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Sertaslan, 16 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenlemeyle ilgili kırsal mahalle muhtarlarına bilgi verdi.

9 yıl önce bütün köyler ve beldelerin mahallelere dönüştüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, köylerin taşınmazlarının ilçe belediyelerine geçtiğini, bu sâyede belediyelere ekonomik bir gelir kaynağı sağlandığını belirtti. Bu kanunla beraber belediyelerin köylerdeki hizmetlerinin süreceğini de vurgulayan Başkan Sertaslan, “Bu kanunla beraber köy tüzel kişiliği tekrar ortaya çıkıyor. Muhtarlarımızın talebi doğrultusunda belediye meclisimiz eskiden köy olan mahallelerimize ‘kırsal mahalle’ statüsü sağlayacak” dedi.

Köylerde olan imar ve yapı sıkıntılarıyla ilgili bu kanunun getirdiği yeniliklerden bahsetti

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kanunun getireceği birçok yenilik olduğunu ve bunun köyler açısından su faturalarında indirim, emlâk vergilerinde indirim gibi birçok değişiklik getireceğini belirterek, muhtarlarımızın bu konuyu köylüleriyle istişare etmesini istedi. Sertaslan, “Kanun daha yeni, eskiden köy olan mahallelerimize ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Muhtarlarımız kendi mahallesini ve ihtiyaçlarını bizlerden çok daha iyi bilir. Kanunun araştırılması ve gerekli temasların sağlanması amacıyla muhtarlarımızdan bir komisyon oluşturalım” dedi.

Gemlikli muhtarlar Gemlik Belediyesine çalışmalarından ötürü teşekkür ederken, kanunda getirilen düzenlemeyle ilgili oluşturdukları komisyonda çalışmalara hemen başlayacaklarını ifade ettiler.

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