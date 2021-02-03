Sultan 2. Murat, ölümünün 570'inci yılında Bursa'da anıldı



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)OSMANLI Devleti'nin 6'ncı padişahı olan 2. Murat, ölümünün 570'inci yılında Bursa'da anıldı. Anma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2. Murat'ın hükümdarlığı boyunca hakkın ve adaletin yanında olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, 2. Murat'ın Edirne, Manisa, Alacahisar, Merzifon, Selanik ve Üsküp'te birçok hayır eseri bıraktığını belirtti.

Osmanlı Devleti'nin 6'ncı padişahı 2. Murat, vefatının 570'inci yıldönümünde, Bursa'daki Muradiye Külliyesi'nde anıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Anma programında, başta 2. Murat olmak üzere tüm Osmanlı padişahları ve şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun yapılan anma töreni, protokol konuşmaları ve helva ikramı ile son buldu.

''HAKKIN, HAKİKATİN VE ADALETİN YANINDA'

2. Murat'ın, 30 yıllık hükümdarlığı boyunca hakkın, hakikatin ve adaletin yanında olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İslam'ın ana gayesi, eşref-i mahlukat olan insanın inanç, can, akıl, mal ve nesil gibi korunması gereken bu temel değerleri korumaktır. Bu gayeye ulaşmanın yolu da iman, ibadet ve ahlak merkezli insani değerleri bireysel ve toplumsal hayatın her alanına egemen kılmaktan geçmektedir. İlmi, irfanı ve hikmeti merkeze alarak, yeryüzünü İslamın tevhid, adalet ve merhamet ilkeleriyle buluşturmaktan geçmektedir. Mevla, bunun için vahiy ve elçiler göndermiş, bu mefkureyi, Müslümanlara nihai hedef olarak göstermiştir. Ecdadımız, bin yıla yakın süre, bütün cihanda onurla, İslamın sancaktarlığını yapmıştır. Gücünü İslamın evrensel değerlerinden alan bu cihan devletinin büyük hükümdarlarından biri de Sultan 2. Murat'tır. Büyük sarsıntıların ardından tahta geçen ve öncelikle Anadolu'da birliği tesis eden 2. Murat, kendi döneminde birçok sefer ve fetih hareketleri gerçekleştirmiştir. İslam coğrafyasını tehdit eden haçlılara karşı, büyük mücadele vermiş, Varna ve 2. Kosova Savaşları'yla devletin Balkanlar´da hakimiyetini ve toprak bütünlüğünü temin etmiştir. Başta Sultan 2. Murat Han olmak üzere mallarıyla, kanlarıyla, canlarıyla mücadele vermiş bütün ecdadımızı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

ÇOK SAYIDA ESER BIRAKTI'

Sultan 2. Murat'ın geride çok sayıda eser bıraktığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Osmanlı ilim hayatı 2. Murat döneminde çok büyük bir ilerleme göstermiştir. Bu dönemde Türkistan, Kırım ve Arabistan'dan bir çok değerli ulema getirilmiştir. Başlıcaları Molla Gürani, Şerafettin Kırımi, Seyit Ahmet Kırımi ve Acem Sinan'dır. Ayrıca 2. Murat devrinde birçok eserin Arapça ve Farsça´dan Türkçe´ye çevrilmesi Türk kültürünün gelişmesi bakımından da önemli işlerdir. İçinde bulunduğumuz Muradiye Külliyesi'nin bazı kısımlarıyla birlikte Edirne, Manisa, Alacahisar, Merzifon, Selanik ve Üsküp'te birçok hayır eseri bıraktığı için, 2. Murat `Ebul-ü Hayrat´ olarak tanınır. Sultan 2. Murat'ı, vefatının 570'inci yıldönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-02-03 17:31:35



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