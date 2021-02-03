Site bahçesindeki bisikletin çalındığı anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde site bahçesindeki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, İpek Sokak´taki bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesindeki bisikleti gören kimliği belirsiz bir kişi, kilidini açtığı bisiklete binerek uzaklaştı. Bu anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-03 18:26:49



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