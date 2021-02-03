Bursaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Kadro dışı kalan Ali Akman antrenmanda yer almadı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde yarı sahada çift kale maç yapan yeşil beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. Kadro dışı kalan Ali Akman ise antrenmanda yer almadı.

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