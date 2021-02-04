Bursa,da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Bursa,da belediye otobüsüne tutunarak ölüme davetiye çıkaran patenci gençlerin yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesinde seyir halinde giden otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan 4 gencin tehlikeli yolculuğu arkadan otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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