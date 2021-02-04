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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da pistler günübirlikçilerle doldu

İHA

Uludağ'da pistler günübirlikçilerle doldu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’a günübirlikçiler akın etti. Otellerde yer kalmayınca şehir merkezinde konaklayan tatilciler her gün zirveye inip çıkmak zorunda kalıyor.
Kış turizminin gözde mekânları arasında ilk sıralarda yer alan Uludağ'da otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlikçilerin de gelmesiyle adım atacak yer kalmadı. Farklı vilâyetlerden gelenler zirvede kalacak yer bulamayınca şehir merkezindeki otellerde konaklamak zorunda kaldı. Kimi akrabalarının yanında geceyi geçiriyor. Havanın güzel olması fırsat bilen vatandaşlar zirveye akın ediyor Kimi kayarak stres atarken, kimi sadece fotoğraf çekilmekle yetiniyor. Usta kayakçılara taş çıkartanlar kadar, ayakta durmakta zorluk çekenler de kameralara yansıdı.
Kar yağışının muhteşem olduğunu belirten çocuklar, “Kar topu oynayıp kendi imkânlarımızla kayıyoruz. Bir dahaki seneye 15 tatilde yine Uludağ’a gelmeye çalışacağız” dediler.
Uludağ’daki otellerde yer olmadığı için şehir merkezinde kaldıklarını belirten vatandaşlar ise, “Her gün buraya çıkıyoruz. 35 gün daha buradayız. Bir dahaki seneye yine gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel bir yer. Keşke korona olmasa” diye konuştular.

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