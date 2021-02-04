Alacaklılar, Pamukkale Turizm için devam dedi

Türkiye'nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale Turizm, 2018 yılında yaşanan ani kur ve faiz artışı sonucunda yaşadığı nakit sıkıntısı sebebiyle konkordato talebinde bulunmuştu. Proje kapsamında tüm borçlarını ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödeyecek olan şirketin alacaklılarının yüzde 92’si konkordato projesinin kabulü yönünde oy kullandı.

Pamukkale Turizm, geçtiğimiz hafta İzmir’de yapılan alacaklılar toplantısında 259 alacaklı ile bir araya geldi. Proje kapsamında tüm borçlarını ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödeyecek olan şirketin alacaklılarının yüzde 92’si konkordato projesinin kabulü yönünde oy kullandı. Finans kuruluşlarının yüzde 85’i, tedarikçilerin ise yüzde 97’si olumlu oy ile şirkete desteklerini gösterdi. Konkordato sürecinde kamuoyu ve yolcularından büyük destek gören marka böylece alacaklılarının da desteğini almış oldu. Bundan sonraki hukuki süreçte, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek dava ile konkordato projesinin tasdik edilmesi bekleniyor. Mahkeme projeyi tasdik ettiği takdirde binlerce çalışanı ve milyonlarca yolcusu ile Pamukkale Turizm için iyi haber gelmiş olacak. Pamukkale Turizm’in diğer 2 grup şirketinin konkordato projeleri, alacaklıların olumlu oyları sonrasında geçtiğimiz aylarda Denizli ve Uşak mahkemelerince tasdik edilmişti.

Geçtiğimiz yıl 2 aydan fazla kontak kapatmak zorunda kalan ulaşım sektörü, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Halen devam eden seyahat kısıtlamaları, koltuk kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ve şehirlerarası hareketliliğin ciddi oranda azalması sebebiyle de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. 59 yıllık yolculuk markası Pamukkale Turizm’den yapılan açıklamada “Salgın döneminin tüm olumsuzluklarına ve yaşanan deprem felaketine rağmen aldığımız önlemlerle verimliliğimizi arttırıp ülke ekonomimize istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine güvenle ulaştırmayı aynı sorumluluk bilinci ile sürdürmekteyiz. Pamukkale Turizm ailesini oluşturan 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yolcularımızın desteği ile bu zor günleri aşmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve kavuşturmaya devam ediyoruz” denildi.

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