Bursa barajlarında son durum Son yağışlar sevindirdi

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Bursa'da son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Ocak ayı ortalarında iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 6 artış göstererek 17.5’tan 23.5’a yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 23.5 olarak tespit edildi.

Toplam su hacmi 15 milyon 538 bin 950 metreküp olurken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

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