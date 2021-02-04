Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup, İçişleri Bakanlığı'nın 03.02.2021 tarih 1969 sayılı genelgesi gereği;

1. Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 146 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20077 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 147 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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