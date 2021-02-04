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İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Kanserde erken teşhis önemli"

İHA

İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Kanserde erken teşhis önemli"

Kansere sebep olan çevresel etmenlerin önüne geçilerek, kanserin görülme sıklığının azaltılabileceğini vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların erken teşhis için düzenli kanser taraması yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Dünya Kanser Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Kanserin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte birinin önlenebildiğinin altını çizdi. Çevresel etkenler kanser oluşumunda yüzde 90 oranında etkili olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Kanser oluşumunda etkisi olan kötü beslenme, sedanter hayat, tütün ve alkol kullanımı ile güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kontrol altına alınması kanser görülme sıklığını azaltacaktır” dedi.
En az kanserden korunma kadar önemli olan bir diğer kavramın erken teşhis olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Toplumdaki alışılagelmiş kanaatin tersine erken teşhis edildiği takdirde kanser bütünüyle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Birkaç istisna dışında hemen hemen bütün kanser türlerinde hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi yarar sağlamaktadır. Kanserde asıl sorun hastalığın geç tanımlanmasıdır. İşte bu dönemde tedavi zor, pahalı ve göreceli olarak da başarısızdır. Günümüzde tanı yöntemlerindeki gelişmelerin artması birçok kanser türünün daha erken evredeyken yakalanmasına imkan tanımaktadır” diye konuştu.
Bursa’da kanserle kapsamlı mücadele yürüttüklerini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “İlimizde KETEM birimlerimizde ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ prensibiyle meme, kolorektal ve serviks kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz verilmektedir. Bunun yanında Aile Sağlığı Merkezleri ve Mobil kanser tarama araçlarımız da bu konuda hizmet vermektedir. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Covıd19 salgını sebebiyle tüm Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.

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