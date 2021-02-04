İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) ORHANGAZİ-İznik Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2´si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangazi-İznik Karayolu üzerindeki Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi ilçesinden, İznik ilçesi yönüne doğru giden Hasan Turhan (33) idaresindeki 77 BG 071 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Celal Ok (68) idaresindeki CP-596-80 yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hafif ticari aracın takla atarak ters döndüğü kazada otomobil sürücü Hasan Turhan, eşi Merve Uykız Turhan (33) ile biri 2 diğeri 5 yaşında 2 kızı yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-02-04 12:27:11



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