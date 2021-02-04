Botanik Park’ta düzenleme

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Botanik Parkı düzenliyor. 400 bin metrekarelik yayılış alanında 1998 yılında hizmete açılan Bursa’nın oksijen deposu Botanik Park, 5 Şubattan (yarın) itibaren alt yapı çalışmaları ve yeni peyzaj düzenlemeleri dolayısıyla 15 gün süreyle ziyarete kapatılacak.

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