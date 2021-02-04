UİB'in ocak ayı ihracatı 2,3 milyar dolar

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ocak ayında 2 milyar 364 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

UİB’in Ocak 2021 ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı 2 milyar 364 milyon 654 bin dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 26 milyar 689 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında 1 milyar 993 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 22 milyar 446 milyon dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında 98 milyon dolar ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında 66,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,32 arttı. UHKİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 744 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.

Ocak ayında 14 milyon 265 bin dolar ihracat yapan ve geçen yılın ocak ayına göre yüzde 21,97’lik artış elde eden Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 191 milyon 992 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ocak ayında bir öndeki yılın aynı ayına göre yüzde 27.70’lik artışla 7 milyon 802 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 147 milyon 938 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ayı ihracatı 184 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dönemde ise 2 milyar 145 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.

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