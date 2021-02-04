Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İznik Ayasofya'da

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,camiye çevrilen Ayasofya Camiini ilk kez ziyaret etti.

Ailesi ile özel ziyarette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camiinde incelemelerde bulundu. Cami imamı Mahmut Şahin’den bilgi Alan Erbaş, öğle namazının ardından ilçeden ayrıldı.

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