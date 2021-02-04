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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şubat Meclisi’nde BELGEM müjdesi

İHA

Şubat Meclisi’nde BELGEM müjdesi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, katlı otopark üzerinde yapılan spor salonunda beş tane 45 metrekarelik sınıf yapılarak BELGEM’in burada faaliyet göstermeye devam edeceğini bilirdi. Sertaslan, aynı zamanda pazar atıklarını organik gübreye dönüştürecek kompost makinesi ile Gemlikli çiftçilere organik gübre dağıtılacağını söyledi.
Gemlik Belediye Meclisi şubat ayı olağan oturumu, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis, Gemlik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. AK Parti Grubu adına söz alan Ercan Barutçuoğlu, “İstanbul’da bir üniversitemizde Kabei Muazzama’ya yapılan alçakça hakareti en şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi.
Barutçuoğlu’ndan sonra söz alan AK Parti Gemlik İlçe Başkanı ve meclis üyesi Mehmet Şamil Yiğit ise, daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve yine Büyükşehir Belediyesi tarafından, Milli Türk Talebe Birliği’ne kullanımı için tahsis edilen Yalı Konak olarak bilinen bina hakkında bilgi verdi.
Başkan Sertaslan: BELGEM’i açıyoruz
Daha sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, TOGG markasının kullanımı ile ilgili, “Güçlü bir tarım, turizm, ticaret şehriyiz. TOGG, 127. İştirâkimiz ve bu bizim marka kent kimliğimiz için bulunmaz nimet. Ama vatandaşı buraya çekmenin yolu Türkiye’nin otomobili burada üretiliyor tabelası asmakla olmaz. Geldiğinde misafir edeceğin, balık yiyeceği alanları açmakla olur. Projeleri üç yıl önce onaylanmış ahşap iskeleleri imâl etmekle olur. Sahilde düzenleme yapmakla olur. Bütün bunları yapmadan tabelâyı koysan ne olur? TOGG’un tabelâsını takip ettiğiniz kadar Balıkpazarı’nın neden hâlâ olmadığının, neden sahil düzenlenmesinde kayalıkların denize yatırılmadığını, Orhangazi’deki arıtmanın yapılıp körfeze pis suyun gelmesinin engellenmesini, Kurşunlu’da beş yıl önce onayları alınmış olan imalatın yapılması konusunda takipçi olmanızı istiyoruz.”
BELGEM hakkında bilgi veren Başkan Sertaslan “Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. BELGEM kıymetli bir işti. Gençlik ve Spor Bakanlığı binayı aldı. Okulu istedik, Endüstri Meslek Lisesi burada iskân edilecek dendi. Bize ait bir yer var da benim mi haberim yok? Katlı otopark üzerinde yapılan dört spor salonunun yanında beş tane de 45 metrekarelik sınıf yapılacak. BELGEM de orada hizmete başlayacak” müjdesini verdi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar hakkında da konuşan Başkan Sertaslan “Millî, dinî duygularımız, aileye bağlılığımız üzerinden yapılan eylemlerin tamamı meclisin her ferdi tarafından lanetlenmektedir” dedi.
Çiftçiye organik gübre desteği geliyor
Pazar atıklarından organik gübre elde edilmesini sağlayan kompost cihazının alınması konusu mecliste gündeme geldi. Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı desteğiyle alınacak olan cihazda pazar atıkları ile park ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesiyle oluşan atıklar işlemden geçirilerek organik gübre elde edilecek. Ortaya çıkacak organik gübrenin de Gemlikli çiftçilere dağıtılması planlanıyor. Ajansa başvuru yapmak amacıyla Başkan Sertaslan’a mecliste oy birliği ile yetki verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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