Gençler sabah namazında buluşuyor

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Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği programda, gençler 5 Şubat Cuma günü sabah namazında Ulu Cami'de buluşuyor.

Bursalı gençler, sabah namazında Ulu Cami'de buluşacak. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği program, 5 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Çok sayıda üniversite öğrencisinin katılım göstereceği buluşmada sabah namazının ardından basın açıklaması gerçekleştirilecek. Müslümanlar birleşim diye bir ara gelmeye çalışan öğrenciler, Bursalı gençleri de sabah namazında Ulu Cami'ye davet etti.

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