Giresunspor-Bursaspor maçının hakemi Mert Güzenge oldu

TFF 1.Lig’in 20. haftasında oynanacak olan GiresunsporBursaspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Genç hakem yönetiminde her iki takımın da mağlubiyeti bulunmuyor
TFF 1.Lig’in 20. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan GiresunsporBursaspor maçını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mert Güzenge yönetecek. Genç hakem yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan ve hepsini de bu sezon oynayan Bursaspor, puan kaybı yaşamazken, Giresunspor ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hakem Mert Güzenge yönetiminde her iki takımın da bugüne kadar mağlubiyet yaşamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.