Bursa´da izinsiz gösteriye 17 gözaltı

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Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA´nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi´ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´nde bulunan bir parkta, öğle saatlerinde toplanan 17 kişiye polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptaki kişiler, gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü´ne götürüldü. Gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-02-04 15:40:37



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