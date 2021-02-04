Acar: “Boğaziçi’ndeki darbe arayışına geçit vermeyeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acar: “Boğaziçi’ndeki darbe arayışına geçit vermeyeceğiz”

İHA

Acar: “Boğaziçi’ndeki darbe arayışına geçit vermeyeceğiz”

Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara tepki gösterdi. Acar, “Kaosla beslenen bu zihniyetin milletimizin iradesine ket vurmasına, devletin bağımsızlığına karşı, 28 Şubatta, 17/25 Aralıkta, 15 Temmuzda olduğu gibi, aynı kararlılıkla duracağız” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör tayinini bahane ederek, toplumu kaosa sürüklemek isteyen gruplara tepkiler çığ gibi büyüyor. Taksim Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan senaryoyu tekrar hayata geçirmek isteyen kitleye karşı bir açıklama yayınlayan Eğitim BirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların yerinin değiştirilmesini ‘ağaçlar katlediliyor’ bahanesiyle fırsata çevirmeye çalışanlar, 28 Şubat’ın psikolojik harekâtını andıran söylem, yöntem ve eylemlerle darbe arayışına girenler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ortamı kendisine uygun bir zemin olarak görenler yeni bir tezgâh peşindeler. Hukuka, kanuna ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen rektör atamasını kendi ideolojik saplantılarına uygun bulmayanlar, algı yöntemleri, tepki söylemleriyle bir eylem kapasitesi oluşturma gayretkeşliği içindeler. Yeni atanan rektörün daha önce bir siyasî partiden aday olduğu bahanesiyle rektör olarak görevlendirilmesine karşı çıkanların siyasî özgürlüklerden ne anladığı, amaçlarının bilim değil, sadece ideoloji olduğu, bazı hak ve özgürlükleri sadece kendilerine yakıştırdıkları, vandallıklarından ve sürekli darbe arayışlarından açıkça belli olmaktadır” dedi.
“Beyhûde bir çırpınış”
Vesâyetçi anlayışla hareket edenleri sert bir dille eleştiren Acar, “Darbeci ahlâksızlıkla hareket edenlerin kamu kurumlarının devlete ait millete hizmet mekânı olduğunu bilmeleri, bilmiyorlarsa da öğrenmeleri gerekmektedir. Bu gürûh, her ortamda akademisyenlere ve kamu görevlilerine siyaset yasağının kaldırılmasını savunurken, kendilerinden görmedikleri kişilere karşı ne kadar gaddar ve sekter olduklarını bir defa daha gösterdiler. Gösteri adı altında sürdürülen arbedede üniversite öğrencilerinden ziyade terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin olması, işin amacını ve meşruiyet derecesini zaten göstermektedir. Ayrıca, nereden zuhur ettikleri belli olmayan sapkın fertlerin oluşturulan kaotik ortamda ortaya çıkmaları, kendilerine alan açmaya çalışmaları, seslerini duyurma gayretleri, bu topraklarda asla gerçekleşmeyecek meşruiyet arayışıyla kinlerini kusmaları beyhûde bir çırpınmadır.” ifadesini kullandı.
İslâm âleminin en kutsal mabedi olan Kâbe’ye karşı yapılan saygısızlığı da asla kabullenmeyeceklerini belirten Acar sözlerine şöyle devam etti:
“Kıblemiz olan Kâbe’nin resmini saygısızca yere atanlar, kendi öğrencilerini fişleyenler, ‘mesele Boğaziçi değil, sen hâlâ anlamadın mı’ pankartıyla ‘Gezi’yle akrabalığını ortaya koyanlar, aradıklarını asla bulamayacaklardır. Milletimiz, bu ve benzeri olayları ve tezgâhları basiretiyle görmekte, ferasetiyle değerlendirmekte, sabırla ve tahammülle izlemektedir. Biz her zaman düşünce ve fikir özgürlüğünden yanayız. Mağdur olan herkesin hakkını ararız, sözcülüğünü yaparız. Fikrine katılmasak bile herkesin düşüncesini ifade etmesinden yanayız. Ülkemizde elbette insanlar demokratik haklarını kullanmalı, gösteri yapabilmeli, yürüyüşle hak arayabilmelidir. Ancak küresel güçlere payandalık yapanların, ipleri emperyalistlerin elinde olan kuklaların, kendini kamufle eden etki ajanlarının, milletin iradesine ipotek koymak isteyenlerin, vesayet özlemiyle her şeye teşne olanların vandallıklarını özgürlük saymak safdilliktir.”
“Bu zihniyete karşı 15 Temmuzda olduğu gibi karşı duracağız”
Acar, “EğitimBirSen olarak, yasakların ve sınırlamaların kalkması, özgürlük alanlarının genişlemesi için mücadele ederken; görüntüsü yerli, zihniyeti yabancı, istiklal mücadelesinin manasını bilmediği için istikbali müstemleke temsilciliği olarak hayal eden, kaosla beslenen bu zihniyetin milletimizin iradesine ket vurmasına, devletin bağımsızlığına karşı, 28 Şubatta, 17/25 Aralıkta, 15 Temmuzda olduğu gibi, aynı kararlılıkla duracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa´da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa´da izinsiz gösteriye 17 gözaltı
Macera Parkı’nda heyecan başlıyor Bu tesis adrenalin salgılatacak Başkan Dündar: "Macera tutkunları Osmangazi’de buluşacak”
YEREL HABERLER Macera Parkı’nda heyecan başlıyor Bu tesis adrenalin ...
Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele geçirildi 250 kilogram canlı turna göle salındı
YEREL HABERLER Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele ...
Giresunspor-Bursaspor maçının hakemi Mert Güzenge oldu
YEREL HABERLER Giresunspor-Bursaspor maçının hakemi Mert Güzenge ...
Gençler sabah namazında buluşuyor
YEREL HABERLER Gençler sabah namazında buluşuyor
BUÜ’lü profesör açıkladı: “Kanser vak’alarının üçte birini önlemek mümkün”
YEREL HABERLER BUÜ’lü profesör açıkladı: “Kanser vak’alarının üçte ...
Bir haftadır haber alınamayan Sümeyye bulundu
YEREL HABERLER Bir haftadır haber alınamayan Sümeyye bulundu
Şubat Meclisi’nde BELGEM müjdesi
YEREL HABERLER Şubat Meclisi’nde BELGEM müjdesi
Osmaniye Mahallesi yeni otoparkına kavuştu
YEREL HABERLER Osmaniye Mahallesi yeni otoparkına kavuştu
Nilüfer Belediyesi’nden kişiye özel oyun
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden kişiye özel oyun
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İznik Ayasofya'da
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İznik Ayasofya'da
Tarım ve teknolojiyi bir araya getiren proje Türkiye’ye örnek olacak
YEREL HABERLER Tarım ve teknolojiyi bir araya getiren proje ...
Kanserden korunmak zor değil
YEREL HABERLER Kanserden korunmak zor değil
Plânlı şehirleşmenin adresi Osmangazi Dündar: “Osmangazi, plânlı gelişiyor ve büyüyor”
YEREL HABERLER Plânlı şehirleşmenin adresi Osmangazi Dündar: ...
Esgin’den Kızılay yönetimine ziyaret
YEREL HABERLER Esgin’den Kızılay yönetimine ziyaret
Sertaslan kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Sertaslan kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu
Akademik Odalardan kamuoyuna çağrı
YEREL HABERLER Akademik Odalardan kamuoyuna çağrı
UİB'in ocak ayı ihracatı 2,3 milyar dolar
YEREL HABERLER UİB'in ocak ayı ihracatı 2,3 milyar dolar
Mudanya, Bursa’nın en çok tercih edilen ilçesi
YEREL HABERLER Mudanya, Bursa’nın en çok tercih edilen ilçesi
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Botanik Park’ta düzenleme
YEREL HABERLER Botanik Park’ta düzenleme
Kasada para bulamayınca sadaka kutusunu çaldı
YEREL HABERLER Kasada para bulamayınca sadaka kutusunu çaldı
Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 4 yaralı
Evinde tadilat yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evinde tadilat yaparken elektrik akımına kapılarak ...