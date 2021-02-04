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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tencere enflasyonu ocakta yüzde 2,4 oldu

İHA

Tencere enflasyonu ocakta yüzde 2,4 oldu

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği(BUYSAD), bu aydan itibaren gıda fiyatlarındaki enflasyon oranlarını ‘tencere enflasyonu’ adıyla kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, 2021 yılı Ocak ayında, enflasyon artışına etki eden ürün grupları arasında önemli yer tutan gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 2,4 olduğunu söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon artışı yıllık bazda 14.97 olarak gerçekleşirken, ocak ayı enflasyonu 1.68 oldu. BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, TÜİK’in aylık ve yıllık tüketici fiyatlarındaki artış oranını her ay düzenli olarak açıkladığını hatırlatarak, BUYSAD olarak bundan sonra tencere enflasyonu adıyla gıda enflasyonunu açıklayacaklarını belirtti. Böyle bir uygulamaya neden gereksinim duyduklarını açıklayan Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışın, aylık ve yıllık enflasyon artışında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Hazır yemek ve catering sektörünün temel girdisini gıda kaleminin oluşturduğunu, bu sebeple gıda fiyatlarındaki artışı yakından takip etmek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Dönmez, şunları kaydetti:
“Yıllık içinde belirli periyotlarla yemek fiyatlarını belirliyoruz. Müşterilerimiz doğal olarak hükûmetin açıkladığı genel enflasyon rakamlarına bakarak ücret belirlenmesini bekliyor. Ancak enflasyon artışına etki eden ürün grupları arasında gıda fiyatlarının rolü çok büyük. Genel enflasyon ile gıda enflasyon arasındaki ciddi fark var. Sektör olarak bu farkı fiyatlara yansıtırken çok sıkıntı yaşıyoruz. TÜİK’in açıkladığı 2020 yılı enflasyonu yüzde 14,6 olurken, herkesin bildiği gibi gıda fiyatlarındaki artış yüzde 20’lerin üzerinde seyretmişti. Bu sebeple enflasyon artış oranları içinde etkisi yüksek olan gıda fiyatlarındaki yükselişi bundan sonra ay ay kamuoyu ile paylaşacağız. Bu paylaşımla, sektörümüzün müşterileri ve paydaşları ile karşılıklı anlayışa dayalı daha sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.”
BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, ocak ayı enflasyonu 1.68 olarak gerçekleşmesine rağmen gıda enflasyonun 2,4 olduğunu belirtti. Dönmez, “Bu ay TÜİK tarafından açıklanan veriler ile bizim fiyatlarımızdaki artış örtüştü. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübelerimize göre bazen TÜİK tarafından açıklanan veriler ile gıda fiyatlarında yaşanan gerçek artış örtüşmeyebiliyor. Sektörümüzdeki maliyetlerin yüzde 50’si gıda yüzde 30’u işçiliktir. Gıda işçilikteki artış doğrudan maliyetlerimizi etkiliyor. Bu sebeple gerçek artışları her ay ‘tencere enflasyonu’ olarak açıklamak durumundayız” dedi.
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de başta kuraklık olmak üzere çeşitli faktörlerin gıda fiyatlarında yüksek çapta artışlara yol açtığına dikkat çeken Dönmez,‘Salgın ve kuraklık sebebiyle küresel çapta ziraî ürünlerin fiyatlarında artış var. Verim kaybı öngörüsü ve gıdada dışa bağımlı ülkelerin stoklama maksadıyla ithâlata yönelmesi, fiyat artışında önemli faktör olarak göze çarpıyor. Ülkemizin de arpa, buğday, mercimek, nohut gibi temel kuru gıdada ithâlatçı olması, gıda enflasyonunu tetikliyor. İç piyasa da ise bizim sektör için önemli olan yaş sebze ve meyvede ciddi artışlar var” dedi.

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