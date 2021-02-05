Bursa'da ceviz yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

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İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA) - BURSA'da kısıtlamanın son dakikalarında sokakta ceviz satan bir kamyoneti durduran polis ekipleri, cevizlerin arasında gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma sonucu bölgede seyyar satıcı kılığında uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Mert Ö. (32) idaresindeki 77 AAT 381 plakalı ceviz yüklü kamyoneti takibe aldı. Şüphelinin kaçma ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi alarak bölgeden çıkışları kontrollü bir şekilde kapatan ekipler şüpheli kamyoneti 22. Çeşme Sokak'ta durdurdu.

CEVİZLERİN ARASINDA UYUŞTURUCU TİCARETİ

Şüpheli Mert Ö. (32) hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, kamyonette arama yaptı. Araçta yapılan aramada, cevizlerin arasına gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-02-05 06:04:24



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