Bursa'da yasağa rağmen 'sokak' düğünü yaptılar



Abdulselam UĞURİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)BURSA´nın Yıldırım ilçesinde, yasağa rağmen sokak düğünü düzenlendi. Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğünün ardından gelin ve damada koronavirüs tedbirlerini ihlalden 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi´nde, dün akşam pandemi tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan düğünde gelin ve damat davetliler ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören davetliler, ara sokaklara kaçtı.

Gelin ve damada ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 6 bin 300 TL ceza yazıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-02-05 09:37:51



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