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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın erkek eşitliğini resimle anlattılar

İHA

Kadın erkek eşitliğini resimle anlattılar

BOSİAD’ın geleneksel hale getirdiği Bursa OSB’deki fabrikalarda çalışanların çocuklarına yönelik resim yarışmasında kazananlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD), Bursa OSB’deki firmalarda çalışanların 812 yaş aralığındaki çocuklarının katılımına açık olarak gerçekleştirilen geleneksel resim yarışmasının 3.’sünde kazananlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Bu yıl BUİKAD’ın tescilli sloganı ‘Emeğin Cinsiyeti Olmaz’ temasıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda ilk 3 sırayı alan Ayşin Kalbent / Soydaşlar Tekstil Boya San. ve Tic. A.Ş., Zeynep Aladağ / Alta Yedek Parça ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş. ve Ada Cihanlı / BeltanVibrocoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. “bisiklet ve kask” ile ödüllendirilirken, yarışmaya katılan 56 öğrenciye de “boyama çantası ve boyama kitabı” hediye edildi.
Jüri üyeliğini Özel Emine Örnek Eğitim Kurumları Resim Öğretmeni İsmail Yılmaz, Özel Çağdaş Öncü Eğitim Kurumları Resim Öğretmeni Gözde Kükrek, Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları Resim Öğretmeni Aysun Eyidoğan’ın yanı sıra BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mefküre Zümbülova ile BOSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Meltem Turan Koylu’nunyaptığı yarışmanın ödüllerini BOSİAD Başkanı Rasim Çağan,Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çağan ile birlikte verdi.
Ödül töreninde konuşan Başkan Rasim Çağan, pandemide ve evlere kapanılan dönemde çocukların bu resim yarışması ile araştırma yapma imkanı bulduğunu belirterek, “Çocuklar araştırarak öğreniyorlar. Hem dışarı çıktılar hem de anne babalarının işlerini sorguladılar. Meraklandılar. Yeni nesilden en çok istediğimiz şey meraklı olmaları. Bir iş yapmak için önce merak etmeleri lazım. Çocuklarımız önce merak edecekler, sonra merak ettiklerini öğrenerek üretecekler. Böyle bir zamanda onların daha sosyal olmalarını istiyoruz. Yarışmamızda ilk 3’e giren çocuklarımızın tamamının kız olması da mutluluk verici” diye konuştu.
Kadınlar her işi yapabilir
Yarışmada birinciliği kazanan Ayşin Kalbent, dünyada çok fazla eşitsizlik olduğunu dile getirerek, “Kadın asker, kadın futbolcu, kadın astronot yaparak her işi yapabileceğini gösterdim. Puzzle’un tamamlayıcısıyız biz. Normalde böyle güzel çizebileceğimi tahmin etmiyordum.Resim yapmaya devam edeceğim. Normalde doktor olmak isterken bu yarışma sonunda mimar olmaya karar verdim” dedi.
Ayşin Kalbent’in babası Armağan Kalbent de, bu tür etkinliklerden mutluluk duyduklarını söyledi.
Resmini anlatan yarışmanın ikincisi Zeynep Aladağ, “Resmimde hem kadın hem erkek çarkları kendi güçleri ile döndürüyorlar. İkisinin gücüyle işlerin yürüdüğünü göstermeye çalıştım. Birlikte çalışıyorlar. Böyle bir kompozisyon yapmak istedim. Geçen yıl da birincisi olmuştum” dedi.
Zeynep’in annesi Saadet Eren de,yarışmanın teşvik edici olduğunu kaydederek, “Devamı gelmeli. Firmamızın isminin duyurulması ve çalışanlarımızın motivasyonu açından çok önemli” diye konuştu.
Üçüncü olan Ada Cihanlı ise kadınların da erkeklerin yapabildiği her işi yapabileceğini göstermeye çalıştığını söylerken annesi Özlem Cihanlı, “.İlk 3 yarışmacının da kız olması gerçekten bu vurguyu yapmış gibi hissettirdi. Bu vesileyle çocuklarımız bizim ne yaptığımızı da merak ettiler. Bu vesileyle araştırma fırsatları da oldu. Fabrikada ne işler oluyor, ben bunların hangilerini yapabilirim gibi sorulara cevap ararken öğrendiler de. Ada mesela kaynağı bilmiyordu. Kaynak gibi bir işlem olduğunu genelde erkeklerin çalıştığını ancak kadınların da yapabileceğini çocuklara farklı bakış açıları ve farklı öğrenimler kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda ailesinin çalışma ortamı ile ilgili de bir fikir sahibi oluyorlar” ifadelerin kullandı.
BOSİAD’ın resmi web sitesinde sergilenmeye değer bulunan diğer resimlerin sahipleri ise şöyle; Burak Yeyin / Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Erva Çetin / Ons Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Esma Aybaba / Weavers Tekstil San. veTic. A.Ş.Irmak Ersöz / Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. İpek Aydın / Karsan Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. Miray Güler / FeKa Otomotiv Mamülleri San.ve Tic. A.Ş. Nisanur Yılmaz /Diniz Adıent Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. Zümra Şahin / Marelli Mako Turkey Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

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