Kestel Belediyesi’nin ücretsiz yabancı dil kursu devam ediyor

Kestel Belediyesi ve Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığıyla, ücretsiz olarak A1 seviyesinde başlattığı İngilizce Kursu’nda, 145 öğrenci sertifikalarını aldı. Başkan Tanır, yoğun talep üzerine kursun devam edeceğini ve başvuruların başladığını belirtti.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Kestel Belediyesi, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığıyla ücretsiz olarak başlattığı İngilizce Kursu’nda 145 öğrenci, kursu başarıyla tamamlayarak A1 seviyesinde sertifikalarını aldı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yoğun talebin oluştuğunu ve kursun devam edeceğini belirtti. Konuya ilişkin konuşan Başkan Tanır, ‘’ Bugüne kadar eğitimden spora, sağlıktan kültüre birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gelişmiş, modern bir Kestel için çalışmalarımız her alanda, her zaman devam edecek. Bu dönemde yabancı dilin önemini hepimiz biliyoruz. Bir fark oluşturmak, bir adım öne geçmek için yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bizler de Kestel Belediyesi olarak, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığı ile, siz kıymetli hemşehrilerimize ücretsiz olarak A1 seviyesinde İngilizce Kursu hizmetine başlamıştık. Kursumuzu başarıyla tamamlayan 145 öğrencimiz, A1 seviyesindeki sertifikalarını aldı. Hemşehrilerimizden gelen yoğun talep üzerine, yabancı dil kursumuza devam etme kararı aldık. Kursumuza katılmak isteyen vatandaşlarımızı, Kestel Belediyesi web sayfası üzerinden online kayıt olmaya devam ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi, yeni bir dil öğrenmeye bekliyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.