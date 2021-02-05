Kestel Belediyesi’nin ücretsiz yabancı dil kursu devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel Belediyesi’nin ücretsiz yabancı dil kursu devam ediyor

İHA

Kestel Belediyesi’nin ücretsiz yabancı dil kursu devam ediyor

Kestel Belediyesi ve Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığıyla, ücretsiz olarak A1 seviyesinde başlattığı İngilizce Kursu’nda, 145 öğrenci sertifikalarını aldı. Başkan Tanır, yoğun talep üzerine kursun devam edeceğini ve başvuruların başladığını belirtti.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Kestel Belediyesi, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığıyla ücretsiz olarak başlattığı İngilizce Kursu’nda 145 öğrenci, kursu başarıyla tamamlayarak A1 seviyesinde sertifikalarını aldı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yoğun talebin oluştuğunu ve kursun devam edeceğini belirtti. Konuya ilişkin konuşan Başkan Tanır, ‘’ Bugüne kadar eğitimden spora, sağlıktan kültüre birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gelişmiş, modern bir Kestel için çalışmalarımız her alanda, her zaman devam edecek. Bu dönemde yabancı dilin önemini hepimiz biliyoruz. Bir fark oluşturmak, bir adım öne geçmek için yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Bizler de Kestel Belediyesi olarak, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ortaklığı ile, siz kıymetli hemşehrilerimize ücretsiz olarak A1 seviyesinde İngilizce Kursu hizmetine başlamıştık. Kursumuzu başarıyla tamamlayan 145 öğrencimiz, A1 seviyesindeki sertifikalarını aldı. Hemşehrilerimizden gelen yoğun talep üzerine, yabancı dil kursumuza devam etme kararı aldık. Kursumuza katılmak isteyen vatandaşlarımızı, Kestel Belediyesi web sayfası üzerinden online kayıt olmaya devam ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi, yeni bir dil öğrenmeye bekliyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok
YEREL HABERLER Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: ...
Kadın erkek eşitliğini resimle anlattılar
YEREL HABERLER Kadın erkek eşitliğini resimle anlattılar
(Özel) Yargıtay’dan emsal nişan bozma kararı Nişan bozmak manevi tazminatı gerektirmeyecek
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay’dan emsal nişan bozma kararı Nişan ...
Türkiye’nin helvacısı dünya markası olma yolunda 4 kuşaklık lezzet dünya arenasında İnegöl’den dünyaya helva ihracı
YEREL HABERLER Türkiye’nin helvacısı dünya markası olma yolunda 4 ...
Bursa'da yasağa rağmen 'sokak' düğünü yaptılar
YEREL HABERLER Bursa'da yasağa rağmen 'sokak' düğünü yaptılar
(Özel) Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 şehre ürün gönderiyorlar Türkiye’nin en çalışkan ve girişimci köylü kadınları
YEREL HABERLER (Özel) Köylü kadınlar pandemiyi fırsata çevirdi, 81 ...
Bursalı gençler, terör örgütü provakasyonuna dönen Boğaziçi eylemlerini kınadı Bursalı gençler sabah namazında Ulucami'de buluştu TÜGVA Başkan Vekili Atlı: “Seçim istiyoruz diyenlerin milletin seçimine nasıl itiraz ettiklerini görüyoruz”
YEREL HABERLER Bursalı gençler, terör örgütü provakasyonuna dönen ...
Yarım asırdır demir dövüyor Emektar demirci: "Bir lokma ekmek yiyorsam bu mesleğe borçluyum"
YEREL HABERLER Yarım asırdır demir dövüyor Emektar demirci: "Bir ...
(Özel) Kısıtlamada aşırı alkol alınca evinin adresini unuttu, ekiplere zor anlar yaşattı Aşırı alkollü adam, ekip aracına bile binemedi Evinin adresini sorup kendisine yardımcı olmak isteyen polise ‘sanane’ diye cevap verdi
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamada aşırı alkol alınca evinin adresini ...
Bursa'da tarihî pazardan teneke teneke peynir çalan hırsızlar kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihî pazardan teneke teneke peynir çalan ...
Bursa'da pes dedirten manzara...Koronavirüsü hiçe sayıp sokak düğünü düzenlediler Müzikli, danslı sokak düğününe polis baskını
YEREL HABERLER Bursa'da pes dedirten manzara...Koronavirüsü hiçe ...
Bursa'da ceviz yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da ceviz yüklü kamyonette uyuşturucu ele ...
Cevizler arasında yarım kilogram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Cevizler arasında yarım kilogram bonzai ele geçirildi
Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 3 yaralı
Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı Yaralı kadın gözyaşlarına boğuldu, toplanan kalabalık korona virüse davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı Yaralı kadın ...
Koltuk imalathanesinde yangın korkuttu Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Koltuk imalathanesinde yangın korkuttu Yangına ...
Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Tellere takılan kuş UEDAŞ ekipleri tarafından ...
Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına hız verdi
YEREL HABERLER Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına hız verdi
Bursa´da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada (2)
YEREL HABERLER Bursa´da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada (2)
Pompalı tüfekle kuyumcuyu soyan kar maskeli 2 kişi 5 saat içinde yakalandı Kuyumcuyu borçları olduğu için soymuşlar
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle kuyumcuyu soyan kar maskeli 2 kişi 5 ...
Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da izinsiz gösteri yapan 17 kişi gözaltına ...
Gürsu Belediyesi kamusal alanlara bakım yapıyor
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi kamusal alanlara bakım yapıyor
Tencere enflasyonu ocakta yüzde 2,4 oldu
YEREL HABERLER Tencere enflasyonu ocakta yüzde 2,4 oldu