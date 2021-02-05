Bursa'da sahte içkiden öldüğü iddiası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde içki içtikten sonra cadde üzerinde fenalaşan Feyzi Öksüzler (61), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi´nde yaşandı. Feyzi Öksüzler, içki içtikten sonra fenalaşarak, yere yığıldı. Öksüzler´i cadde üzerinde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Öksüzler, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Feyzi Öksüzler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler´in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-05 10:28:01
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