Yarım asırdır demir dövüyor

İznik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 'Yaşayan İznik Hazineleri' belgeselleri kapsamında Sıcak Demir Ustası Necip Saraç’ın hayatı ve zanaatı ele alındı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesinin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgeselleştiriliyor. Bu kapsamda Sıcak Demir Ustası Necip Saraç (62) icra ettiği demircilik zanaatı ile 1971 yılından buyana mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1959 yılında İznik’in Tacir Mahallesi’nde dünyaya gelen Necip Saraç, “11 yaşında çırak başladım bu mesleğe. Tam 50 yıldır sıcak demir ustalığı yapıyorum. Bizler bununla büyüdük. Çocuklarımızı bu meslekle okuttuk. Ailemizin geçimini bu meslekle kazandık ve kazanmaya devam ediyoruz” dedi.

Sıcak Demir Ustalığının inceliklerini paylaşan Necip Saraç “İlkokula gittiğim yıllarda rahmetli amcam Mustafa Saraç’ın yanında çıkarlık yapıyordum. Çıraklıkla devam eden birkaç yılın ardından babam bana kendi dükkanımı açtı. Evliyim 2 kızım var biri evli ve iki torunum var. Demircilik zanaatının sayesinde bu hallere geldim. Rızkımı geçimimi buradan sağlıyorum. Emekliliğimi de bu meslek sayesinde kazandım. Bu zanaatı devam ettirmek için hala mücadele ediyorum. Bende üç çırakla çalıştım. Fakat hiç biri devam etmedi. Özenmediler bu mesleğe, bıraktılar. Bizim en çok müşterilerimiz genelde çiftçiler ve orman işleriyle uğraşan kişiler. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Yaptığım bir aleti önce kendim beğeniyorum. Kendi beğenmediğim bir işi hiçbir müşterime vermiyorum. Bir lokma ekmek yiyorsam bugün bu mesleğimin sayesindedir. Bu meslekler yok olmasın. Bu mesleklerle uğraşanlar aç kalmaz, ailesinin geçimini her zaman sağlarlar” diye konuştu.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75) ile yapılırken son olarak İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile gerçekleştirilen belgeselde ustanın hayatı ve zanaatı ele alındı.

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