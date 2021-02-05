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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz’dan Azerbaycanlı şehit ailelerine ziyaret

İHA

Yılmaz’dan Azerbaycanlı şehit ailelerine ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda şehit olan kahramanların ilçede yaşayan ailelerini ziyaret etti.
Her fırsatta ilçe sâkinleriyle bir araya gelerek gönüllere dokunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Ermenistan’a karşı yapılan vatan savunmasında Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda ilk şehit düşen Selim Cabbarov ile 15 Ekim’de şehit olan Zeynalı Dursunov’un Yıldırım ilçesinde oturan ailelerinin evlerine misafir oldu. Yılmaz, ziyaretler sırasında hâl ve hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit ailelerinin Yıldırım Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde acılarının ilk günkü kadar tâze olduğunu belirten Cabbarov ve Dursunov aileleri ise, şehit ailesi oldukları için gururlu olduklarını ifade etti.
Bir elmanın iki yarısı olarak acıyı da, kederi de, hüznü de birlikte yaşadıklarını belirten Başkanı Oktay Yılmaz, “Kardeş ülke Azerbaycan halkı Karabağ’da büyük bir destan yazarak işgâl atındaki topraklarını büyük bir zaferle geri aldı. Bu savaşta vatanı uğruna şehit olanları rahmetle anıyor, gazilerimize ise âcil şifalar diliyoruz. Kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Rabbim Türk ve Azerbaycan devletini her türlü kötülüklerden korusun daima muzaffer eylesin” dedi.

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