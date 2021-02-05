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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanla mahalle buluşmaları

İHA

Başkanla mahalle buluşmaları

Nilüfer Kent Konseyi’nin organize ettiği “Turgay Başkan’la Mahalle Buluşmaları” başladı. Yüzüncüyıl Mahallesi sâkinleriyle çevrim içi toplantıda bir araya gelen Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalleyi ilgilendiren birçok konuda gelen talepleri dinledi.
Pandemi sürecinde yapılamayan mahalle ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarını dijital ortama taşıyan Nilüfer Belediyesi, periyodik aralıklarla yapılacak “Turgay Başkan’la Mahalle Buluşmaları”nın ilkini Yüzüncüyıl Mahallesi sâkinleriyle gerçekleştirdi.
Nilüfer Kent Konseyi’nin organizasyonuyla her ayın ilk perşembe günü Nilüfer’in bir mahallesine çevrimiçi buluşmayla konuk olacak Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların sorularını cevapladı.
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan, mahalle komitesi üyeleri ve mahalle sâkinlerinin katıldığı buluşmada Başkan Turgay Erdem, kenti ve mahalleyi ilgilendiren birçok konuda gelen talep ve şikâyetlere tek tek cevap verdi. Buluşmada, sokak hayvanlarından Ayvalıdere çevresinin düzenlenmesine, yeşil alanlardan kente değer katacak çalışmalara kadar birçok konu masaya yatırıldı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, halkı sağlıklı gıda ile buluşturma hedefiyle İhsaniye Mahallesi’nde faaliyete geçirdikleri Nilüfer Bostan’ın ikincisini, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yakın zaman içinde açacaklarını da ifade etti. Başkan Turgay Erdem, Mini Bostan projesini de kentin çeşitli mahallelerinde yaygınlaştıracaklarını sözlerine ekledi.
Nilüfer’i katılımcılık anlayışıyla yönettiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birçok projeyi, mahalle komitelerine danışarak yaptıklarını ifade etti. Başkan Erdem, “Her yaptığımız çalışmada, mahalle komitesinin görüş ve önerilerini alıyoruz. Katılımcılık bizim için çok önemli. Türkiye’ye örnek olan mahalle komiteleri modelini sürdürüyoruz” dedi.
Başkan Turgay Erdem, Ayvalıdere çevresinin düzenlenmesine yönelik, “Ayvalıdere’de aşama aşama düzenleme yapmayı ve görev süremiz içinde tamamlayarak, bitirmeyi hedefliyoruz. İlk olarak 29 Ekim Mahallemizde kalan bölümde düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Yürüyüş yollarıyla, duraklamalarıyla, küçük meydanları ve ağaçlandırmalarıyla beraber bu düzenlemeler, Ayvalıdere’ye çok yakışıyor. Diğer bir hedefimiz de, Ayvalıdere’nin ıslah edilerek korunmasıyla ilgili. Sorumluluk bizde değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve DSİ sorumluluğunda olan bir alan. Biz yine de projelendirmesini yapalım ve büyükşehire sunalım. Diğer bir yandan bu alandaki ekosistemin bozulmamasını isteyen bir çevreci grup var. Bu alanla ilgili çalıştay yaparak, bu alanın iyileştirilmesi noktasında tartışabiliriz. Büyük bir alan ve ciddi bir bütçe isteyen bir iş. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız ortak bir çalışmayla projeyi hayata geçirebiliriz” diye konuştu.
Başka bölgelerden sokak hayvanlarının Nilüfer’e getirilerek mahallelere bırakıldığını, bu yüzden de sıkıntılar yaşadıklarına ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu konuda yapılan tespitleri Bursa Valiliği’ne ilettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi. Başkan Turgay Erdem, “Biz, o hayvanların da bakım ve tedavilerini üstlenmek zorunda kaldık. Ancak bazen şikayetle karşılaşıyoruz. Popülasyon artınca, şikayetler de artıyor. Bizim, tedavi yapılması gereken hayvanları alıp, tedavisini gerçekleştirdikten sonra tekrar aldığımız yere bırakma gibi bir yükümlülüğümüz var” dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik doğal yaşama alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Erdem, bunun için Orman Bölge Müdürlüğü’nden yer tahsisi talep ettiklerini, Orman Genel Müdürlüğü’nün onay vermesinin ardından çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Başkan Turgay Erdem, “Burada sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarını üstlenerek, can dostların daha sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nâzım Hikmet Kültürevi önünde yer alan meydanın zeminin yenilenmesine yönelik gelen yoğun taleplere de, gerekli çalışmayı yaparak, en kısa süre içinde bu talebi yerine getireceklerinin sözünü verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, katkılarından dolayı Yüzüncüyıl Mahallesi muhtarına, mahalle komitesine ve sâkinlerine teşekkür etti.

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