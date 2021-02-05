Pompalı tüfekle kuyumcu soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi



Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´nın Osmangazi ilçesinde kuyumcu dükkanını pompalı tüfekle soyduktan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soygun olayı, dün saat 10.30 sıralarında, Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan Salih B.'ye ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Otomobil ile gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu Salih B.'yi silah tehdidiyle etkisiz hale getiren şüpheliler, iş yeri sahibinden istedikleri kutuya, vitrindeki altınları doldurdu. Ardından da geldikleri otomobille kaçtı.

2 BİN ARAÇ İNCELENDİ

İhbar üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, ikilinin kaçtığı otomobilin plakasını Plaka Tanıma Sistemleri´nden (PTS) takibe aldığı 2 bin araç içerisinden tespit etti. Aracın kiralık olduğu saptandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden K.B. (23), aracı teslim etmek için geldiği oto kiralama şirketinde yakalanarak, gözaltına alındı. K.B.'nin adını verdiği suç ortağı A.S. (24) de Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin soygunda kullandıkları eldiven ve maskeler yol kenarında, altınların olduğu kutu ve 2 pompalı tüfek ise ağaçlık alanda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü´nde soygunu borçları olduğu için yaptıklarını itiraf eden K.B. ve A.S., bugün adliyeye sevk edildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Ayrıca, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde hızla içeri giren şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri iş yeri sahibi Salih B.'ye doğrultup, panik halinde altınları kutuya dolduruyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Derya EVREN

2021-02-05 14:57:39



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