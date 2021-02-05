Nilüfer´de 2021, 'Gıda Yılı'



Cansel ORUÇMehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA´da, 2020 yılını 'Tarım Yılı' ilan eden Nilüfer Belediyesi, 2021 yılını da `Gıda Yılı´ ilan etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yıl boyu `Herkes için eşit, ulaşılabilir, sağlıklı gıda´ sloganıyla etkinlikler yapacaklarını söyledi.

2020 yılını 'Tarım Yılı' ilan eden Nilüfer Belediyesi, 2021 yılını da `Gıda Yılı´ ilan etti. Yılın temasını, Nilüfer Barış Meclisi´nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuran Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, `Herkes için eşit, ulaşılabilir, sağlıklı gıda´ sloganıyla yıl boyunca belediyenin tüm etkinlik alanlarında bu tema çerçevesinde çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

`İNSANLIK, KÜRESEL BİR GIDA KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA´

Pandemi nedeniyle mesafe, hijyen ve maske kuralları çerçevesinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Erdem, dünyanın bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Artık havamız, suyumuz, toprağımız kirli. Dolayısıyla gıdamız da kirli. Büyük ölçüde topraktan beslenen insanlık için bu çok ciddi bir sorun. İnsanlık küresel bir gıda krizi ile karşı karşıya ve bugün tüm dünya, bu krizle nasıl başa çıkacağını konuşuyor" dedi.

`BELEDİYEMİZ, 378 BİN AVROLUK HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI´

Pandemi sürecinde tüm dünyanın, tarımsal üretim ve sağlıklı gıda üretiminin önemini fark ettiğini kaydeden Başkan Erdem, `Tarım Yılı´nda Nilüfer´de yapılanları, film gösterimiyle sundu. Nilüfer Belediyesi´nin tarım ve sağlıklı gıda alanındaki çabalarının bir hibe desteği aldığını ifade eden Başkan Erdem, "Nilüfer Belediyesi, kentsel gıda sistemlerinin dönüşümünü içeren ve kısa adı FUSİLLİ olan bir proje ile Avrupa Birliği HORİZON 2020 programından hibe almaya hak kazandı. FUSİLLİ, Avrupa ülkelerinden pek çok kurumun katıldığı çok ortaklı bir proje. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım alanındaki çabalarımız takdir görmüş olmalı ki bu projeye, Türkiye´den katılımı onaylanan tek belediye de Nilüfer Belediyesi oldu. Sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve düşük maliyetli gıda sistemlerine geçiş sürecini sağlamayı amaçlayan proje kapsamında belediyemiz, 378 bin avroluk hibe desteği almaya hak kazandı" dedi.

`SAĞLIKLI GIDALARI HALKLA BULUŞTURACAĞIZ´

`Gıda Yılı´ boyunca Nilüfer´de yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erdem, öncelikle konunun bütün aktörlerini Nilüfer Gıda Meclisi çatısı altında buluşturarak Nilüfer´in Gıda Politikasını oluşturacaklarını vurguladı. Doğal ve yerel ürünlere aracısız ulaşmayı mümkün kılmak üzere Nilüfer Gıda Topluluğunu da kuracaklarını belirten Başkan Erdem, sağlıklı gıdanın herkes için ulaşılabilir olması amacıyla ilk olarak İhsaniye Mahallesi´nde faaliyete geçirilen Nilüfer Bostan Satış Noktaları´nı yaygınlaştırarak sağlıklı gıdaları halkla buluşturacaklarını söyledi.

GIDA YILI'NDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başkan Erdem Gıda Yılı´nda yapılacak diğer çalışmaları da şöyle özetledi: "Nilüfer´de aracısız satışı olanaklı kılan üretici pazarlarının sayısı artacak. Nilüfer´de başlattığımız toprak analizlerinin raporları çiftçilerimizle paylaşılacak. Meyve bahçeciliği desteklenecek. Bu arada Nilüfer'de bir sahra mutfağı ve aşevi kurulacak. Yerel tohumlarla üretim yapan, sentetik tarım kimyasalları kullanmayan, su tasarrufu yapan çiftçinin ürününe Mükemmellik Sertifikası verilecek. Konaklı kırsalında planladığımız Ekoçiftlik projemizi etaplar halinde hayata geçiriyoruz. Konaklı´da 117 dekarlık ekilebilir alanda uygulanacak Ekoçiftlik´te iyi tarım uygulamaları yapılacak. Burada yetiştirilecek meyve ve sebzeler ile işlenmiş ürünler, haftanın belirli günlerinde burada doğrudan satışa sunulacak. Kırsalın dışında kent merkezinde de balkon tarımını teşvik için geçen yıl başlattığımız sebze fidesi dağıtım kampanyası bu yıl da tekrarlanacak. Atalık tohumlardan yetiştirilmiş sebze fideleri mayıs ayında dağıtılacak. Tohum Takas Şenliği´ni bu yıl şartlar elverirse yapmayı planlıyoruz. Ayrıca 500 çeşit bitki tohumundan oluşan Nilüfer Tohum Kütüphanesi´nin koleksiyonu için bir Tohum Kataloğu hazırlanacak. İlgi uyandıran İhsaniye Mini Bostan uygulaması diğer mahallelere de yayılacak. Buralardaki ekim, dikim, bakım ve hasat çalışmalarını, ilgili mahallenin muhtarlık ve mahalle komitelerine devretmeyi planlıyoruz. Ayrıca mülkiyeti belediyeye ait dernek, muhtarlık, kültür ve sanat merkezi gibi binalarda Çatı Tarımı ve Balkon Bahçeciliği´ni hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Gıda ile çevre arasındaki bağlantıyı önemsediğini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, bu nedenle kompost uygulamasının yaygınlaştırılacağını, 300 hane ve üzeri sitelerde, site sakinleri tarafından ayrı toplanacak organik atıkların komposta dönüştürülmesi ve kendi peyzaj alanlarında kullanılmasını teşvik edeceklerini kaydetti.

`SAĞLIKLI BİR GELECEK YARATMAK HEPİMİZİN ORTAK ÇABASIYLA MÜMKÜN´

Okullarda yemek festivalleri, doğada ekoloji kampları ve ürün yetiştirme deneyimi gibi çalışmalarla özellikle çocukları sağlıklı gıda konusunda bilinçlendirmek istediklerini ifade eden Başkan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gastronominin Nilüfer´de bir turizm değerine dönüşmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Nilüfer´deki yerel lezzet festivalleri bu bakış açısıyla yeniden kurgulanacak. Kenti gastronomi açısından çekici hale getirmek için bir tat haritası hazırlanacak. Öte yandan kültürsanat etkinliklerimiz kapsamında da Gıda Yılı temasına uygun etkinlikler organize edilecek. Gıda atıklarının azaltılması, israfın önlenmesi, sağlıklı beslenme menüleri oluşturulması konularında yıl boyunca eğitimler, atölyeler düzenlenecek. Hazır gıda tüketmek yerine yemek pişirmenin öğrenildiği, sağlıklı yiyeceklerin hazırlandığı topluluk mutfakları kurulması teşvik edilecek. Ve bütün bu çalışmaları yaparken NİLKOOP ve Nilüfer Kent Konseyi paydaşlarımız olacak. Tüm Nilüferlilerin, tüm Bursalıların bu çabamıza ortak olmasını diliyorum. Sağlıklı bir gelecek yaratmak hepimizin ortak çabasıyla mümkün."

Nilüfer Belediyesi Tarım Yılı´nda yapılan çalışmaların anlatıldığı bir sergiyi de vatandaşlarla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı´nda açılan sergide, 2020 yılı boyunca tarım adına yapılan çalışmalar fotoğraflarla anlatılıyor. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Nilüfer Cansel ORUÇ, Mehmet İNAN

2021-02-05 15:42:09



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