Karacabey Belediyespor'dan 6 transfer birden



Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa), (DHA) TFF 2'nci Lig´de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Kasımpaşaspor´dan Berat Kalkan ve Arda Suat Bulut, Bayburt Özel İdarespor´dan Erhan Aslan, Şile Yıldızspor´dan Eren Görür, İstanbulspor´dan Alperen Mehmet Çaylak ve Bursaspor´dan Enes Kayar´ı kadrosuna kattı.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan´ın da katıldığı imza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker; Berat Kalkan, Arda Suat Bulut, Erhan Aslan, Eren Görür ve Alperen Mehmet Çaylak ile 6 aylık, Enes Kayar ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, "Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, 7 Şubat Pazar günü saat 13.00´da Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda Eyüpspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı İzmir bölgesinde Ferhat Kestanlıoğlu, Uğur Başdaş ve Hüseyin Aycan hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Emre Çakar yapacak.

Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Eyüpspor müsabakasından puan ya puanlarla ayrılmak için elinden gelen bütün çabayı sahaya yansıtacaklarını söyledi. Başkan Ülker, "Eyüpspor şu an grubumuzda lider durumda. Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın zor geçeceğini biliyoruz. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Eyüpspor maçından 3 puan ile ayrılarak kaybettiğimiz puanları telefi etmek istiyoruz. Sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

Karacabey Belediyespor ligde oynadığı 21 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 27 puanla 12´nci sırada yer alırken; Eyüpspor ise 21 karşılaşmada aldığı 15 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile topladığı 49 puan ile lider durumda bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-02-05 16:24:49



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