Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti



Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da lodos fırtınasında uçan çatılardan kopan bir parçanınçarparak ağır yaralanmasına neden olan Kenan Özsoy (38), 11 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçen 26 Ocak günü kentte etkili olan lodos fırtınasında, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki 4 iş yerinin çatısı uçtu. 19 araçta maddi hasara neden olan çatılardan kopan parçalardan biri Kenan Özso'a isabet etti. Ağır yaralanan Özsoy, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 11 gündür tedavi altında olan Özsoy, bu sabah hayatını kaybetti.

Dron ve cep telefonları ile kaydedilen görüntülerde, 20 saniye süren fırtınada dükkanların önlerindeki malzemeler ile çatıların uçması yer almıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN, Derya EVREN

2021-02-05 17:45:13



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