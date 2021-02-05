Lodos fırtınasında başına çatı isabet etmişti; 11 gün sonra hayatını kaybetti (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa´da lodos fırtınasında uçan çatıdan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede hayatını kayebeden Kenan Özsoy'un cenazesi, Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN, Derya EVREN

2021-02-05 17:54:13



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