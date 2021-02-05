Kan bağışına büyük ilgi

Mustafakemalpaşa Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren, kan bağış kampanyasının hafta sonu da süreceğini söyledi.

Türk Kızılay Mustafakemalpaşa Şubesi tarafından hafta başında başlayan ve 19 Şubat tarihine kadar sürecek olan kan bağış kampanyası hızla devam ediyor. Adnan Menderes Meydanı’nda start alan 2021 yılının ilk kan bağış kampanyasına bağışçılar büyük ilgi gösterirken, ilk beş günün sonunda 270 ünite kan desteğinde bulunuldu.

Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren, kampanyanın 19 Şubat tarihine kadar hafta içi günlerde saat 11.0018.30 arasında devam edeceğini belirtti.

Eren; “67 Şubat tarihlerine denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinde de kampanyamız sürecek. Hafta içi kan veremeyen hemşehrilerimiz, ‘kanver.org’ sitemizden pratik bir şekilde randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bir şekilde kan verebilirler” dedi.

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