Gökyüzünde muhteşem görüntü Güneşin batmasıyla gökyüzü kızıl oldu

İnegöl'de gökyüzü akşam saatlerinde kızıl bir renk aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

2021 yılında doğu vilayetlerinde kar manzaraları yaşanırken, batıda ise kar yağışının ardından tekrar bahardan kalma havalar hakim. İnegöl'de akşam saatlerinde mavi olan gökyüzü güneşin batmasıyla kızıl oldu. O anlar kameraya yansıdı. Lodosla birlikte temiz bir havanın olduğu ilçede Uludağ eteklerinin üzerindeki bulutlar ise görülmeye değerdi.

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